Флешмоб Снегурочек пройдет в Сочи в канун Нового года

В Сочи 23 декабря флешмоб Снегурочек на площади Флага даст старт новогодним мероприятиям

«Все зрители, находящиеся на площади Флага, будут вовлечены в новогоднее шоу, флешмоб Снегурочек и дефиле победителей конкурсов новогодних костюмов», — рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина на планерном совещании 11 декабря.

Она подчеркнула, что на площади впервые пройдут выборы народных Деда Мороза и Снегурочки.

На улице Навагинской устроят традиционной шествие сказочных персонажей, которое возглавит военный духовой оркестр.

«По доброй традиции, сложившейся в прошлом году, Дедам Морозом из четырех районов города будут вручены конверты со списком детей с ограниченными возможностями здоровья для поздравления на дому», — сообщила Кузьмина.

Всего на курорте проведут более 350 праздничных новогодних мероприятий.

Как сообщали Юга.ру, в декабре в Сочи проведут конкурс пряничных городков.