Флешмоб Снегурочек пройдет в Сочи в канун Нового года
В Сочи 23 декабря флешмоб Снегурочек на площади Флага даст старт новогодним мероприятиям
«Все зрители, находящиеся на площади Флага, будут вовлечены в новогоднее шоу, флешмоб Снегурочек и дефиле победителей конкурсов новогодних костюмов», — рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина на планерном совещании 11 декабря.
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Она подчеркнула, что на площади впервые пройдут выборы народных Деда Мороза и Снегурочки.
На улице Навагинской устроят традиционной шествие сказочных персонажей, которое возглавит военный духовой оркестр.
«По доброй традиции, сложившейся в прошлом году, Дедам Морозом из четырех районов города будут вручены конверты со списком детей с ограниченными возможностями здоровья для поздравления на дому», — сообщила Кузьмина.
Всего на курорте проведут более 350 праздничных новогодних мероприятий.
Как сообщали Юга.ру, в декабре в Сочи проведут конкурс пряничных городков.
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