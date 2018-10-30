Бывшего вице-мэра Сочи отправили под домашний арест

Бывшему вице-мэру Сочи Юрию Паламарчуку изменили меру пресечения

Бывший чиновник будет ждать суда под домашним арестом. Это решение принято Октябрьским районным судом Краснодара, сообщают «Вести Сочи».

Напомним, что Юрия Паламарчука задержали в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, ущерб составил более 115 млн рублей.

Должность вице-мэра Паламарчук покинул 19 апреля. Его пост занял директор департамента городского хозяйства администрации города Алексей Толмачев.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября задержали вице-мэра Сочи Ивана Бомберга за превышение должностных полномочий. По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС.