Бывшего вице-мэра Сочи отправили под домашний арест
Бывшему вице-мэру Сочи Юрию Паламарчуку изменили меру пресечения
Бывший чиновник будет ждать суда под домашним арестом. Это решение принято Октябрьским районным судом Краснодара, сообщают «Вести Сочи».
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Напомним, что Юрия Паламарчука задержали в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, ущерб составил более 115 млн рублей.
Должность вице-мэра Паламарчук покинул 19 апреля. Его пост занял директор департамента городского хозяйства администрации города Алексей Толмачев.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября задержали вице-мэра Сочи Ивана Бомберга за превышение должностных полномочий. По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС.
Следственный комитет России 25 октября опубликовал видео ареста вице-мэра курорта.
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