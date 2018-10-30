Бывшего вице-мэра Сочи отправили под домашний арест

Краснодарский край

Распечатать

Бывшему вице-мэру Сочи Юрию Паламарчуку изменили меру пресечения

Бывший чиновник будет ждать суда под домашним арестом. Это решение принято Октябрьским районным судом Краснодара, сообщают «Вести Сочи»

Читайте также:

Напомним, что Юрия Паламарчука задержали в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, ущерб составил более 115 млн рублей. 

Должность вице-мэра Паламарчук покинул 19 апреля. Его пост занял директор департамента городского хозяйства администрации города Алексей Толмачев.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 24 октября задержали вице-мэра Сочи Ивана Бомберга за превышение должностных полномочий. По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС.

Следственный комитет России 25 октября опубликовал видео ареста вице-мэра курорта. 

Превышение полномочий Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Бывшего вице-мэра Сочи отправили под домашний арест
В Чечне осудили экс-директора пансионата для ветеранов войны за кражу 1 млн рублей
На Кубани полностью восстановили электроснабжение во всех подтопленных районах
Памфилова предложила переименовать урну для голосования, чтобы не возникало ассоциаций со смертью
К Адлеру начали пропускать грузовые поезда с продукцией первой необходимости
В Ростове обманутые дольщики объявили бессрочную голодовку

Лента новостей

Статьи

Фанат ФК «Кубань» Александр Гео Масалыгин про «Урожай» и настоящий футбол. Интервью

Статьи

Стендап Павла Воли, китайская опера

И другие события в Краснодаре с 29 октября по 4 ноября

Статьи

В Краснодаре открыли скульптуру Draped Data

Что это такое и зачем городу современное искусство?

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале