В Сочи назначили нового вице-мэра

Новым заместителем главы Сочи стал Анатолий Луцык

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Планируется, что нового вице-мэра представят на еженедельном планерном совещании 18 декабря.

Ранее Луцык занимал должность главы депутатского корпуса предыдущего созыва. В 2015 году председателем Городского собрания Сочи пятого созыва стал Виктор Филонов, занимавший пост первого вице-мэра города.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски, после чего были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков.

Позже Юрина и нескольких бывших и нынешних чиновников курорта арестовали и предъявили им обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Сергей Юрин занимал должность заместителя главы Сочи с 2009 года. В августе 2018-го его назначили первым вице-мэром курорта.