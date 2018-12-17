Telegram и интернет-провайдеры пожаловались в Совет Европы на «пакет Яровой»

Команда мессенджера Telegram и Объединение альтернативных операторов связи направили меморандум в Комитет министров Совета Европы, пожаловавшись на ограничение частной жизни и тайны переписки в России

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В меморандуме утверждается, что российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по делу «Роман Захаров против России». Напомним, журналист Роман Захаров обращался в суд с жалобой на прослушивание телефонных переговоров в 2003 году, но не смог доказать факт прослушки. В 2006 году он обратился в ЕСПЧ, а в 2015 году суд вынес решение в его пользу, признав нарушением Конвенции СОРМ-2 практику произвольного прослушивания сотрудниками МВД и ФСБ телефонных переговоров абонентов «большой тройки».

«За три года власти не предприняли ничего, чтобы прекратить такую деятельность. Более того, как пишут авторы обращения, ситуация значительно ухудшилась — теперь власти стремятся хранить весь интернет-трафик и читать всю электронную переписку», — отметил Чиков.

В меморандуме говорится, что предпринимаемые российскими властями шаги «неизбежно приведут к массовому нарушению прав граждан на приватность и анонимность, ухудшению экономического положения небольших частных компаний, ущемлению конкуренции и дальнейшей монополизации рынка телекоммуникационных услуг».

Telegram и интернет-провайдеры попросили Комитет министров Совета Европы на необходимость отмены «пакета Яровой» и обратить внимание правительства «на необходимость усиления ответственности операторов связи и интернет-сервисов за соблюдение прав человека» (предлагается законодательно закрепить обязанности регулярно публиковать отчеты о количестве обращений, связанных с ограничением доступа к контенту, и о количестве запросов со стороны госорганов на раскрытие пользовательской информации).

Совет Европы просят обратить внимание правительства на необходимость изменения технологии перехвата, позволяющей силовикам иметь постоянный прямой доступ ко всем разговорам по телефонам и в интернете. Также предлагается обязать госорганы предоставлять поставщикам услуг связи судебное решение перед тем как требовать доступ к подобной информации.

К выработке политики и проектов решений в сфере технологий предлагается в обязательном порядке привлекать общественность.