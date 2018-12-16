В Керчи предложили установить мемориал в память о погибших во время стрельбы и взрыва в колледже

Крым

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Глава Керчи Сергей Бороздин сообщил, что в феврале планируют провести всенародное обсуждение проекта мемориала памяти погибших при стрельбе и взрыве в колледже

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«Проекты мемориального комплекса в память о погибших в политехническом колледже прорабатывают ведущие архитекторы страны. До февраля 2019-го планируем получить несколько эскизов мемориала жертвам трагедии», — сказал Бороздин.

По его словам, вместе с местными жителями определят место расположения мемориала. Он добавил, что власти Керчи хотят утвердить дату 17 октября официальным днем памяти жертв взрыва и расстрела в колледже, сообщил 16 декабря ТАСС.

Как писали Юга.ру, 17 октября в керченском колледже 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по людям и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате погиб 21 человек, еще 70 получили ранения.

Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело о теракте. Однако в дальнейшем его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.

Взрыв Памятники

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