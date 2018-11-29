СМИ сообщили, что керченского стрелка похоронили под другим именем и кремировали. Власти Крыма не подтвердили информацию
СМИ сообщили, что студента Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили под чужой фамилией две недели назад
Читайте также:
Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Рослякова похоронили на деньги, которые собрали люди, сочувствующие семье студента. Всего было собрано 101 тыс. рублей. Кроме того, бабушке подростка Галине передали письмо, в котором посоветовали «не опускать руки».
Власти Крыма и Керчи, а также республиканский крематорий не подтвердили информацию о том, что Рослякова тайно похоронили под другим именем, пишет ИА «Regnum».
Как сообщали Юга.ру, в Керченском политехе 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по людям и устроил взрыв, после чего покончил с собой.
В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 пострадали.
Все материалы по теме:
О чем расскажут участники третьего краснодарского Science Slam
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.