СМИ сообщили, что керченского стрелка похоронили под другим именем и кремировали. Власти Крыма не подтвердили информацию

Крым

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СМИ сообщили, что студента Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили под чужой фамилией две недели назад

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Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Рослякова похоронили на деньги, которые собрали люди, сочувствующие семье студента. Всего было собрано 101 тыс. рублей. Кроме того, бабушке подростка Галине передали письмо, в котором посоветовали «не опускать руки».

Власти Крыма и Керчи, а также республиканский крематорий не подтвердили информацию о том, что Рослякова тайно похоронили под другим именем, пишет ИА «Regnum»

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Как сообщали Юга.ру, в Керченском политехе 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по людям и устроил взрыв, после чего покончил с собой.

В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 пострадали.

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