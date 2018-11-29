СМИ сообщили, что керченского стрелка похоронили под другим именем и кремировали. Власти Крыма не подтвердили информацию

СМИ сообщили, что студента Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили под чужой фамилией две недели назад

Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Рослякова похоронили на деньги, которые собрали люди, сочувствующие семье студента. Всего было собрано 101 тыс. рублей. Кроме того, бабушке подростка Галине передали письмо, в котором посоветовали «не опускать руки».

Власти Крыма и Керчи, а также республиканский крематорий не подтвердили информацию о том, что Рослякова тайно похоронили под другим именем, пишет ИА «Regnum».