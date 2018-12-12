В больницах остаются 15 человек, пострадавших в трагедии в Керчи

Краснодарский край

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В больницах Краснодара, Керчи и Москвы продолжают лечение 15 человек, которые пострадали при нападении на Керченский политехнический колледж

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Среди госпитализированных 11 детей и 4 взрослых. 10 декабря из краснодарской больницы в керченскую перевели одного пациента, сообщила замминистр здравоохранения Крыма Валентина Савченко. 

«На данный момент госпитализированы 15 человек, из них 11 детей. В Краснодаре один ребенок, 13 пострадавших в Москве (из них 10 детей)», — цитирует Савченко РИА «Новости»

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Как писали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по людям и устроил взрыв, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек, еще 70 получили травмы.

По данным на 22 ноября, из больниц Крыма выписали всех пострадавших. 

Краснодар Крым Медицина

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