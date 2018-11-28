Власти Крыма выделили 9 млн рублей на ремонт Керченского политеха

Крым

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Правительство Крыма спустя пять недель после трагедии в Керченском политехническом колледже выделило деньги на его ремонт

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Распоряжение об этом опубликовано 28 ноября на официальном портале правительства Крыма. Согласно документу, из резервного фонда министерству образования, науки и молодежи республики выделили 9 млн 141 тыс. рублей. Эти деньги направят на аварийно-восстановительные работы центрального корпуса Керченского политеха.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября 18-летний студент политеха открыл в здании колледжа стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 пострадали

Занятия в колледже возобновились 23 октября. Студенты занимаются в корпусах, которые не пострадали во время трагедии. В основном корпусе планируется провести капремонт. Власти республики планировали начать его еще в октябре.

Крым Образование Строительство

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