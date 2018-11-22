Из больниц Крыма выписали всех пострадавших в керченском политехе

Из больниц Крыма выписали 25 человек, которые пострадали в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже

По данным на 22 ноября, на стационарном лечении в Крыму пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что десять человек продолжают лечиться в больницах Москвы, еще двое взрослых остаются в Краевой больнице Краснодара № 1.