Из больниц Крыма выписали всех пострадавших в керченском политехе
Из больниц Крыма выписали 25 человек, которые пострадали в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже
По данным на 22 ноября, на стационарном лечении в Крыму пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.
В ведомстве отметили, что десять человек продолжают лечиться в больницах Москвы, еще двое взрослых остаются в Краевой больнице Краснодара № 1.
Как сообщали Юга.ру, в Керчи 17 октября 18-летний студент открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 пострадали.
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