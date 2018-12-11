Чеченцы и ингуши подрались в колонии в Кабардино-Балкарии

Массовая драка между чеченцами и ингушами произошла 10 декабря в колонии в селе Каменке Кабардино-Балкарской Республики

Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов проверил информацию о драке в исправительной колонии № 3, которая появилась в социальных сетях. Рабочая группа посетила ИК-3, встретилась с руководством колонии и с осужденными: уроженцами Чечни и Ингушетии. Делегация выяснила обстоятельства ссоры между осужденными: подрались жители двух республик, они получили незначительные ссадины и ушибы. По словам руководства колонии, конфликт был бытовым и не имел национальной окраски. Кроме того, ситуацию взяли под контроль, навели порядок и примирили стороны. «Руководство УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике также предоставило возможность делегации встретится с осужденными из Чеченской Республики и Республики Ингушетия. В состоявшейся беседе заключенные выразили благодарность руководству Чеченской Республики и членам делегации за заботу и оказанное внимание к их проблемам», — пишет пресс-служба общественной палаты Чечни.