Чеченцы и ингуши подрались в колонии в Кабардино-Балкарии
Массовая драка между чеченцами и ингушами произошла 10 декабря в колонии в селе Каменке Кабардино-Балкарской Республики
Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов проверил информацию о драке в исправительной колонии № 3, которая появилась в социальных сетях.
Рабочая группа посетила ИК-3, встретилась с руководством колонии и с осужденными: уроженцами Чечни и Ингушетии.
Делегация выяснила обстоятельства ссоры между осужденными: подрались жители двух республик, они получили незначительные ссадины и ушибы. По словам руководства колонии, конфликт был бытовым и не имел национальной окраски. Кроме того, ситуацию взяли под контроль, навели порядок и примирили стороны.
«Руководство УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике также предоставило возможность делегации встретится с осужденными из Чеченской Республики и Республики Ингушетия. В состоявшейся беседе заключенные выразили благодарность руководству Чеченской Республики и членам делегации за заботу и оказанное внимание к их проблемам», — пишет пресс-служба общественной палаты Чечни.
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Жители Ингушетии не согласились с принятым решением и устроили протесты. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог его отменить.
Глава Ингушетии Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.
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