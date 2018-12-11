Чеченцы и ингуши подрались в колонии в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария

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Массовая драка между чеченцами и ингушами произошла 10 декабря в колонии в селе Каменке Кабардино-Балкарской Республики

Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов проверил информацию о драке в исправительной колонии № 3, которая появилась в социальных сетях.

Рабочая группа посетила ИК-3, встретилась с руководством колонии и с осужденными: уроженцами Чечни и Ингушетии.

Делегация выяснила обстоятельства ссоры между осужденными: подрались жители двух республик, они получили незначительные ссадины и ушибы. По словам руководства колонии, конфликт был бытовым и не имел национальной окраски. Кроме того, ситуацию взяли под контроль, навели порядок и примирили стороны. 

«Руководство УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике также предоставило возможность делегации встретится с осужденными из Чеченской Республики и Республики Ингушетия. В состоявшейся беседе заключенные выразили благодарность руководству Чеченской Республики и членам делегации за заботу и оказанное внимание к их проблемам», — пишет пресс-служба общественной палаты Чечни.

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Как сообщали Юга.ру, 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Жители Ингушетии не согласились с принятым решением и устроили протесты. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог его отменить.

Глава Ингушетии Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.

Конституционный суд РФ 6 декабря признал законным соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией.

Драки ФСИН
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