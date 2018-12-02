«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 0:0. На 55-й минуте вратарь хозяев Сергей Песьяков отразил пенальти, который пробивал полузащитник «армейцев» Никола Влашич. В концовке встречи за две желтые карточки с поля был удален армеец Иван Обляков, и гости доигрывали в меньшинстве.

По результатам игры «Ростов» с 24 очками идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 27 очками занимает 3-ю строчку. Опережает его «Краснодар», который сегодня обыграл «Урал».

В следующем туре «Ростов» 3 февраля сыграет в гостях у «Енисея».