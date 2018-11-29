В Северском районе открыли движение по мосту после подтопления
В Северском районе 29 ноября открыли движение по мосту, который ведет к станице Ставропольской
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в реке Шебш в районе моста у станицы Ставропольской снизился уровень воды. В связи с этим движение открыли для легковых автомобилей.
Как сообщали Юга.ру, 28 ноября в реке Шебш поднялся уровень воды, и она перелилась через два автомобильных моста на дорогах, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую.
В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района после дождя подтопило дворы и дома.
На Кубани действует экстренное предупреждение. В Апшеронском и Туапсинском районах, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе возможны сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках. Жителей Сочи предупредили о подтоплениях. В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС и отменили занятия в школах.
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