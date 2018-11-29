В Северском районе открыли движение по мосту после подтопления

Краснодарский край

Распечатать

В Северском районе 29 ноября открыли движение по мосту, который ведет к станице Ставропольской

Читайте также:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в реке Шебш в районе моста у станицы Ставропольской снизился уровень воды. В связи с этим движение открыли для легковых автомобилей.

Как сообщали Юга.ру, 28 ноября в реке Шебш поднялся уровень воды, и она перелилась через два автомобильных моста на дорогах, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую. 

В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района после дождя подтопило дворы и дома.

На Кубани действует экстренное предупреждение. В Апшеронском и Туапсинском районах, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе возможны сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках. Жителей Сочи предупредили о подтоплениях. В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС и отменили занятия в школах.

Автомобили Северский район Стихийные бедствия Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Евпатории шторм повредил плавкран
В Краснодаре на улице Зиповской откроют ярмарку выходного дня
В Ставрополе легковушка сбила мать с годовалым ребенком
В Краснодаре запретят остановку машин на улице Карасунской
«Тема рэперства привлекла наше внимание»: Нарышкин предложил поддержать творчество рэперов
СМИ сообщили, что керченского стрелка похоронили под другим именем и кремировали. Власти Крыма не подтвердили информацию

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале