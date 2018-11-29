В Северском районе открыли движение по мосту после подтопления

В Северском районе 29 ноября открыли движение по мосту, который ведет к станице Ставропольской

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в реке Шебш в районе моста у станицы Ставропольской снизился уровень воды. В связи с этим движение открыли для легковых автомобилей.

Как сообщали Юга.ру, 28 ноября в реке Шебш поднялся уровень воды, и она перелилась через два автомобильных моста на дорогах, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую.

В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района после дождя подтопило дворы и дома.