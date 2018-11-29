В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС и отменили занятия в школах
В Новороссийске 29 ноября прогнозируют усиление ветра до 38 м/с
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В городе с 13:00 ввели режим ЧС. По прогнозу, в течение ближайших двух-шести часов в Новороссийске ожидается ураган. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 35-38 м/с, высота волн — 1,5-3 метра. Происходит медленное обледенение судов и причалов.
В связи с возможным ураганом в городе включали систему оповещения. В школах отменили занятия, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение. В Апшеронском и Туапсинском районах, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе прогнозируют сильные дожди и подъем уровня воды в реках выше критических отметок. В Сочи возможны подтопления из-за циклона. Сейчас на территории всего региона идет мокрый снег.
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