Хозяйка автомобиля, на котором выступал Хаски, попросила полицию не возбуждать дело
Владелица поврежденного во время уличного выступления рэпером Хаски (Дмитрием Кузнецовым) автомобиля просит полицию не возбуждать против него уголовное дело
Адвокат Хаски Алексей Аванесян сообщил об этом в фейсбуке.
Порталу Юга.ру Аванесян пояснил, что владельца машины написала ходатайство о том, что ущерб ей возмещен в полном объеме и попросила не привлекать Кузнецова к уголовной ответственности. По его словам, для процесса это имеет большой вес, так как многое зависит от позиции пострадавшего.
В ближайшее время следователь либо возбудит дело, либо откажет в его возбуждении.
Напомним, нанесенный женщине материальный и моральный ущерб в полном объеме компенсировал краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев.
Как писали Юга.ру, рэпер Хаски должен был провести концерт в Краснодаре 21 ноября, но перед началом мероприятия клуб обесточили и публика не могла попасть внутрь. Артист вышел на улицу, залез на припаркованный автомобиль и исполнил один трек, после его задержала полиция.
22 ноября стало известно, что хозяйка машины, на которой выступал рэпер, написала на него заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Холикбердиев откликнулся на новость о возможном уголовном деле сразу, заявив, что готов возместить ущерб, если женщина снимет свои претензии в артисту. Позже Аванесян сообщил, что ресторатор возместил ущерб в полном объеме.
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