В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по непогоде

Жителей Краснодара предупредили об ухудшении погоды — похолодании и усилении ветра

С 28 по 30 ноября в краевом центре прогнозируют понижение температуры: ночью столбики термометров опустятся до -2...-7 °С, днем ожидается 0...-5 °С. Кроме того, ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15-18 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.