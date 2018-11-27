На Кубани прогнозируют похолодание и ветер до 34 м/с

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды с 27 ноября

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 28 и 29 ноября в крае ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, гололед.

К четвергу в регионе похолодает на 10-12 градусов: 29-30 ноября ночью будет -2...-7 °С, в восточной части края 30 ноября в темное время суток термометры покажут -10…-12 °С, днем будет 0...-5 °С. На Черноморском побережье ночью 0…-5 °С, днем до 5 °С.

29 и 30 ноября ветер усилится, порывы могут достигать 15-20 м/с, в районе Новороссийска ожидается сильный северо-восточный ветер до 29-34 м/с.