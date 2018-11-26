В начале недели на Кубани ожидается дождь и мокрый снег. На юге потеплеет до 18 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 26-28 ноября

По данным Краснодарского гидрометцентра, 26 ноября в Краснодаре осадков не ожидается. Днем земля прогреется до 7-9 °С, ночью опустится до -1...+1 °С. Ветер 4-9 м/с. 27 и 28 ноября в краевом центре прогнозируют дожди. Ночью будет 3-7 °С, днем температура поднимется до 12 °С, ветер 3-7 м/с.

На Черноморском побережье также осадков не прогнозируют. Дневные температуры — 12-17 °С, ночью похолодает до 3-8 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с.

В Краснодарском крае преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Днем термометры покажут 0-5 °С, местами по южной половине края будет до 10 °С. Ветер 4-9 м/с.

27 и 28 ноября на Кубани прогнозируют дожди и мокрый снег, местами налипание снега и гололед. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -1...+4 °С, днем будет 5-7 °С.

На Черноморском побережье 27 ноября местами ожидается дождь, на следующий день в отдельных районах будет ливень. Ночью будет 7-12 °С, днем — 10-15 °С. В Туапсинском районе — 13-18 °С. Ветер южный, юго-западный, 12-14 м/с, местами 15-20 м/с, в некоторых регионах — порывы 18-23 м/с.