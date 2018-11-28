В Краснодаре ночью подтопило несколько улиц

В Краснодаре из-за сильного дождя в ночь с 27 на 28 ноября подтопило несколько улиц

Утром 28 ноября воду откачивают на улицах Уральской, Российской, Дежнева, Петра Метальникова, Героев-Разведчиков, Ярославского, Фадеева, Демченко, а также на Митинской в поселке Российском.

Ночью в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь обращений о подтоплении проезжей части улиц. К 9:00 подтопления ликвидировали по всем заявкам. При необходимости задействуют десять машин по откачке воды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, сейчас общественный транспорт работает в обычном режиме.