В Краснодаре ночью подтопило несколько улиц
В Краснодаре из-за сильного дождя в ночь с 27 на 28 ноября подтопило несколько улиц
Утром 28 ноября воду откачивают на улицах Уральской, Российской, Дежнева, Петра Метальникова, Героев-Разведчиков, Ярославского, Фадеева, Демченко, а также на Митинской в поселке Российском.
Ночью в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь обращений о подтоплении проезжей части улиц. К 9:00 подтопления ликвидировали по всем заявкам. При необходимости задействуют десять машин по откачке воды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
По данным Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, сейчас общественный транспорт работает в обычном режиме.
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По данным Краснодарского гидрометцентра, до вечера 28 ноября в краевом центре ожидается дождь, временами сильный. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха днем 7-9 °С.
Как сообщали Юга.ру, с 28 по 30 ноября в краевом центре прогнозируют понижение температуры. На Кубани 28 ноября ожидаются дожди и мокрый снег, местами налипание снега и гололед. До 30 ноября в крае действует экстренное предупреждение.
В селах Архипо-Осиповка под Геленджиком и Шабановском Северского района 28 ноября после дождя подтопило дворы.
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