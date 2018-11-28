Жителей Сочи предупредили о залповом ливне

Вечером и ночью 28 ноября в Сочи ожидается сильный ливень

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, волнение моря — до четырех баллов.

В горной зоне ожидается сход селей, уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок. Это может происходить неожиданно, когда в горах идет дождь, а на побережье осадков нет, подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды, принять необходимые меры безопасности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.