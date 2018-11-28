Жителей Сочи предупредили о залповом ливне
Вечером и ночью 28 ноября в Сочи ожидается сильный ливень
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, волнение моря — до четырех баллов.
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В горной зоне ожидается сход селей, уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок. Это может происходить неожиданно, когда в горах идет дождь, а на побережье осадков нет, подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды, принять необходимые меры безопасности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
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