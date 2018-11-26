МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Министерство иностранных дел РФ выразило протест временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в связи с произошедшим в Черном море инциденте

В ведомстве отметили, что в ходе встречи было особо подчеркнуто, что «вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне».

«Нимчинскому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море, — говорится в сообщении МИД РФ. — Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине».

Как сообщали Юга.ру, Нимчинского вызвали в ведомство для проведения переговоров 26 ноября.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. По данным ФСБ России, чтобы остановить корабли, пришлось применить силу. В результате пострадали трое украинских военнослужащих. Суда задержали и доставили в Керчь.

В России в связи с этим возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны. В МИД РФ ранее заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины, призванная ужесточить антироссийские санкции.

У посольства РФ в Киеве собрался митинг, участники которого принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, жгли шины.

В Верховной раде Украины сейчас обсуждается подписанный президентом Петром Порошенко указ о введении в стране военного положения. А в Нью-Йорке начинается экстренное заседание Совете Безопасности ООН, посвященное инциденту. Инициаторами заседания стали сразу обе стороны конфликта — и Россия, и Украина.