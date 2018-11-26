МИД России вызовет временного поверенного в делах Украины

Временного поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского 26 ноября вызовут в Министерство иностранных дел России

«В Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны», — цитирует Захарову ТАСС .

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что с Нимчинским планируют провести переговоры в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу и проигнорировали требования пограничников, после чего военные применили оружие. В результате пострадали трое украинских моряков.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины.