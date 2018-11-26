МИД России опубликовало официальное заявление о конфликте с Украиной в Керченском проливе
Россия 26 ноября потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации с Украиной в Керченском проливе
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест из-за грубого нарушения 25 ноября кораблями ВМС Украины мирного прохода в Черном море. Также Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Украину и ее западных покровителей об опасности искусственного раздувания конфликта на Азовском море и в Керченском проливе.
«Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — говорится в заявлении.
В МИД РФ также возмущены нападениями украинских радикалов на дипломатические представительства России. В ведомстве потребовали от Киева привлечь виновных к ответственности, обеспечить неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине.
«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», — подчеркивается в заявлении.
Как сообщали Юга.ру, утром 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды России. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яна Капу» шли по Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников. ФСБ РФ заявила, что России пришлось применить оружие, чтобы остановить их. В результате пострадали несколько военнослужащих, им оказали помощь.
В МИД РФ заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины. Главной их целью является ужесточение антироссийских санкций. Также в ведомстве рассказали, что планируют вызвать временного поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского.
ВСУ переведены в полную боевую готовность. Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение на 60 дней.
Утром 26 ноября Керченский пролив вновь открыли для движения гражданских судов.
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