МИД России опубликовало официальное заявление о конфликте с Украиной в Керченском проливе

Россия 26 ноября потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации с Украиной в Керченском проливе

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест из-за грубого нарушения 25 ноября кораблями ВМС Украины мирного прохода в Черном море. Также Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Украину и ее западных покровителей об опасности искусственного раздувания конфликта на Азовском море и в Керченском проливе.

«Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — говорится в заявлении.

В МИД РФ также возмущены нападениями украинских радикалов на дипломатические представительства России. В ведомстве потребовали от Киева привлечь виновных к ответственности, обеспечить неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», — подчеркивается в заявлении.