Керченский пролив открыли для гражданских судов

Утром 26 ноября Керченский пролив открыли для прохода гражданских судов после конфликта с Украиной

Первые суда уже начали движение через Керчь-Еникальский канал Керченского пролива, рассказал ТАСС директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Он уточнил, что некоторые корабли уже прошли через пролив.

Как сообщали Юга.ру, утром 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды страны. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яна Капу» игнорировали требования пограничников, двигаясь по Керченскому проливу.

ФСБ РФ заявила, что России пришлось применять оружие, чтобы остановить украинские корабли. В результате пострадали несколько военнослужащих, им оказали помощь.

Армия Украины переведена в полную боевую готовность. Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение на 60 дней.