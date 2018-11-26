Надежда Цапок покончила с бизнесом

Краснодарский край

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Мать лидера преступной группировки из станицы Кущевской Сергея Цапка Надежда Цапок завершила индивидуальную предпринимательскую деятельность

Заявление о прекращении деятельности Цапок подала в управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю 13 ноября, 20 ноября ФНС зарегистрировала это заявление. Такие данные указаны в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».

Надежда Цапок открыла свой бизнес в 2004 году. Ее компания занималась выращиванием зерновых культур, разведением свиней, переработкой и консервированием мяса, оптовой торговлей зерном, масличными семенами и сахаром, сообщает «Интерфакс».

Кущевский районный суд в июле 2016 года приговорил Надежду Цапок к 7,5 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей. Ее обвинили в мошенничестве с землей. В сентябре 2017 года женщина попросила смягчить наказание, но тогда суд отклонил ее просьбу.

В сентябре 2018-го Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую.

Сына Надежды Цапок в 2013 году Краснодарский краевой суд признал виновным в организации преступной группы и убийстве 12 человек. Он умер в тюрьме в 2014 году из-за сердечной недостаточности. В 2017 году суд взыскал с Надежды Цапок 120 млн рублей в пользу потерпевших.

Малый и средний бизнес

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