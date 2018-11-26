Надежда Цапок покончила с бизнесом

Мать лидера преступной группировки из станицы Кущевской Сергея Цапка Надежда Цапок завершила индивидуальную предпринимательскую деятельность

Заявление о прекращении деятельности Цапок подала в управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю 13 ноября, 20 ноября ФНС зарегистрировала это заявление. Такие данные указаны в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».

Надежда Цапок открыла свой бизнес в 2004 году. Ее компания занималась выращиванием зерновых культур, разведением свиней, переработкой и консервированием мяса, оптовой торговлей зерном, масличными семенами и сахаром, сообщает «Интерфакс».