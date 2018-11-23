Кубань на 40% перевыполнила прогнозный план по курортному сбору
Собранная к ноябрю сумма курортного сбора в Краснодарском крае на 40% превысила прогноз
Об этом сообщил министр курортов Кубани Христофор Константиниди на круглом столе в рамках международного туристического форума SIFT-2018 в Сочи. По его словам, власти планировали, что в 2018 году в крае собурут около 70 млн рублей в рамках эксперимента, но сумма уже превышена.
«Мы для себя ставили планку 70 млн рублей. На сегодняшний день у нас уже порядка 40% на текущую дату перевыполнение по объему собранных средств. Это большая работа, титаническая, я бы сказал, нашего отдела сопровождения неналоговых платежей и всего министерства в целом», — цитирует министра ТАСС.
По данным ведомства, с середины июля, когда стартовал эксперимент, и до начала ноября от плательщиков курортного сбора на Кубани поступило 98,47 млн рублей.
В Краснодарском крае эксперимент охватывает Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и четыре курортных поселения Туапсинского района. Эти территории в период взимания курортного сбора, посетило около 2 млн человек, порядка 60% уплатили сбор, остальные — либо льготники, либо те, кто не достиг совершеннолетия, либо те, кто находился в регионе менее суток. В регионе работают более 2,7 тыс. операторов курортного сбора, объединяющих 4 тыс. гостиниц.
Всего в крае на 2018 год турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.
Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. Изначально эксперимент планировали начать в том же году, но он был отложен. Всего участников пилотного проекта по взиманию курортного сбора четыре: Ставропольский и Алтайский края — там эксперимент стартовал 1 мая, Кубань, где его начали взимать с 16 июля, и Крым, где эксперимент начнется в следующем году, но не везде.
Напомним, собранные средства курорты направят на благоустройство и развитие. Перечень объектов опубликован на сайте минкурортов.
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