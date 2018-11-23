Кубань на 40% перевыполнила прогнозный план по курортному сбору

Собранная к ноябрю сумма курортного сбора в Краснодарском крае на 40% превысила прогноз

Об этом сообщил министр курортов Кубани Христофор Константиниди на круглом столе в рамках международного туристического форума SIFT-2018 в Сочи. По его словам, власти планировали, что в 2018 году в крае собурут около 70 млн рублей в рамках эксперимента, но сумма уже превышена.

«Мы для себя ставили планку 70 млн рублей. На сегодняшний день у нас уже порядка 40% на текущую дату перевыполнение по объему собранных средств. Это большая работа, титаническая, я бы сказал, нашего отдела сопровождения неналоговых платежей и всего министерства в целом», — цитирует министра ТАСС.

По данным ведомства, с середины июля, когда стартовал эксперимент, и до начала ноября от плательщиков курортного сбора на Кубани поступило 98,47 млн рублей.