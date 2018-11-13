Экс-главе дагестанского фонда ОМС продлили арест
Бывшему главе дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеду Сулейманову продлили арест на три месяца
По решению Кировского районного суда Махачкалы, Сулейманов будет под стражей до 17 февраля 2019 года.
Такие меры приняли в связи с тем, что все обстоятельства дела пока не установлены. Правоохранители предполагают, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться и воспрепятствовать расследованию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщали Юга.ру, Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы 17 августа. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве на 210 млн рублей. Позже против Сулейманова возбудили еще одно дело по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом более 96 млн рублей. Под арестом он находится с 20 августа, а 30 августа его отстранили от должности.
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