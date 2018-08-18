Стали известны подробности уголовного дела против главы территориального фонда ОМС Дагестана

Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела в отношении руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Республике Дагестан Магомеда Сулейманова

Чиновника подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие полагает, что с 2010 года Сулейманов создал преступную организацию из работников фонда и привлеченных лиц.

«В соответствии с разработанными преступными планом и схемами, используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги», — сообщили в пресс-службе СК.

С 2010 по 2018 год участники преступного сообщества в сговоре с медицинскими учреждениями похитили более 210 млн рублей. В аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь.

Сулейманова задержали, решается вопрос об его аресте. Расследование продолжается.