Против главы дагестанского фонда ОМС возбудили еще одно уголовное дело

Дагестан

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Арестованный глава фонда ОМС Дагестана Магомед Сулейманов стал фигурантом еще одного уголовного дела

Источник в региональной прокуратуре рассказал «Интерфаксу», что в отношении Сулейманова возбудили дело по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом более 96 млн рублей.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что в 2015 году Сулейманов, тогда исполнявший обязанности мэра Махачкалы, вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО «Даггаз» участка в 38 тыс. кв. метров под производственные помещения. Земля находилась в собственности республики. Ущерб превысил 96 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре республики.

Как сообщали Юга.ру, Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы 17 августа. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве на 210 млн рублей. Сулейманова арестовали на два месяца.

Чиновники
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