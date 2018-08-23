Против главы дагестанского фонда ОМС возбудили еще одно уголовное дело

Арестованный глава фонда ОМС Дагестана Магомед Сулейманов стал фигурантом еще одного уголовного дела

Источник в региональной прокуратуре рассказал «Интерфаксу», что в отношении Сулейманова возбудили дело по подозрению в превышении должностных полномочий с ущербом более 96 млн рублей.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что в 2015 году Сулейманов, тогда исполнявший обязанности мэра Махачкалы, вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО «Даггаз» участка в 38 тыс. кв. метров под производственные помещения. Земля находилась в собственности республики. Ущерб превысил 96 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре республики.