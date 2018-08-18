В Дагестане задержали главу территориального фонда ОМС

Дагестан

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В Махачкале задержали руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Магомеда Сулейманова

По данным источника в правоохранительных органах, чиновника задержали вечером 17 августа в аэропорту. Задержание было проведено сотрудниками МВД и ФСБ.

Сулейманова подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Новости».  

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