Главу дагестанского фонда ОМС арестовали на два месяца
Дагестан Маша Волобуева
Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения главе дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеду Сулейманову
По данным старшего помощника руководителя следственного управления СК по республике Егора Балашова, Сулейманова арестовали на два месяца. У подсудимого есть право на обжалование решения, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы 17 августа. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве на 210 млн рублей.
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