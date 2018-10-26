Сочинский аэропорт предложили назвать в честь Доктора Лизы

Представители общественных организаций 26 октября обсудили, какими именами можно назвать аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы

В Краснодаре 26 октября состоялся круглый стол с представителями общественных организаций, посвященный проекту «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся соотечественников. Мероприятие организовал Краснодарский филиал Военно-исторического общества России вместе с Общественной палатой региона.

Член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Игорь Харитонов предложил назвать Международный аэропорт Сочи в честь Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Он напомнил о трагедии, произошедшей в декабре 2016 года. 25 декабря над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны РФ с артистами на борту, с ними была Доктор Лиза.

«Не так давно мы все столкнулись с трагедией, когда погибли наши сограждане, которые летели в Сирию. Среди артистов хора имени Александрова, которые были на борту, был замечательный человек — Елизавета Глинка, которая нашла призвание на самом высоком уровне при жизни. Она была награждена не только за свою правозащитную и благотворительную деятельность. Но и получила специальную премию президента за заслуги в области социальной работы. Я думаю, что можно было бы подумать о ее кандидатуре. Доктор Елизавета Глинка», — сказал Харитонов.

Елизавета Глинка была общественным деятелем, а также учредителем и исполнительным директором благотворительного фонда «Справедливая помощь». Его создали для оказания паллиативной помощи неонкологическим больным, впоследствии организация стала помогать бездомным, смертельно больным, одиноким пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным семьям.

Как сообщали Юга.ру, 5 октября общественники предложили в рамках проекта «Великие имена России» назвать 45 аэропортов России в честь выдающихся соотечественников. От Кубани представили три города: Краснодар, Анапа и Сочи.

Во время заседания 15 октября Общественная палата сформировала первоначальный список имен-претендентов. Аэропорт Сочи предлагали назвать в честь космонавта Виталия Севастьянова или адмирала Михаила Лазарева.