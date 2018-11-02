Аэропорты Ставрополья предложили назвать в честь Жорика Вартанова или Семена Слепакова

Волонтеры проекта «Великие имена России» предложили назвать аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод в честь комика Семена Слепакова и персонажа телепередачи «Наша Russia» Жорика Вартанова

В честь Слепакова предлагали назвать аэропорт Ставрополя, в честь Вартанова — аэропорт в Минводах. Оба варианта не попали в конечный список имен.

Семен Слепаков — российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор и исполнитель песен. В прошлом он был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». Жорик Вартанов — персонаж российского скетч-шоу «Наша Russia», который по сюжету работает телеведущим на пятигорском телеканале «Сев-Кав-ТВ» и в шуточной манере рассказывает о событиях в регионе.