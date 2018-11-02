Аэропорты Ставрополья предложили назвать в честь Жорика Вартанова или Семена Слепакова
Волонтеры проекта «Великие имена России» предложили назвать аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод в честь комика Семена Слепакова и персонажа телепередачи «Наша Russia» Жорика Вартанова
В честь Слепакова предлагали назвать аэропорт Ставрополя, в честь Вартанова — аэропорт в Минводах. Оба варианта не попали в конечный список имен.
Семен Слепаков — российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор и исполнитель песен. В прошлом он был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». Жорик Вартанов — персонаж российского скетч-шоу «Наша Russia», который по сюжету работает телеведущим на пятигорском телеканале «Сев-Кав-ТВ» и в шуточной манере рассказывает о событиях в регионе.
В лонг-лист претендентов для обозначения аэропорта Ставрополя вошло несколько имен выдающихся деятелей, среди которых советский военачальник Иосиф Апанасенко, летчица Евдокия Бершанская, генерал-майор Лев Доватор, сестра милосердия Римма Иванова, полководец Александр Суворов и другие. По словам волонтеров, самым популярным пока остается имя Суворова, пишет NewsTracker.
Аэропорт Минеральных Вод предложили назвать в честь писателя Михаила Лермонтова.
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Как сообщали Юга.ру, 5 октября Общественная палата предложила в рамках проекта «Великие имена России» выбрать имена выдающихся соотечественников и в их честь назвать некоторые аэропорты страны. В список городов, участвующих в проекте, вошли Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа, Симферополь.
15 октября общественники составили список первоначальных имен-претендентов для кубанских аэропортов. Краснодарский аэропорт предложили назвать в честь экс-губернатора края Николая Кондратенко, императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской. Аэропорт в Сочи хотели назвать именем Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем.
Второй этап конкурса закончился 30 октября, почти 90 тыс. человек предлагали свои варианты имен выдающихся соотечественников. 11 вариантов имен, которые набрали наибольшее количество голосов, добавили к ранее сформированным общестенниками спискам.
Третий этап запустили 31 октября. Эксперты ВЦИОМ проведут опросы среди жителей и для каждого аэропорта, участвующего в проекте, составят тройку имен-лидеров. Они войдут в шорт-лист финального голосования, которое состоится с 12 по 30 ноября. Победителей объявят 5 декабря.
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