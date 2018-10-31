Аэропорт Краснодара могут назвать в честь бывшего губернатора края

Краснодарский край

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Имя бывшего губернатора Краснодарского края вошло в лонг-лист конкурса «Великие имена России», по результатам которого выберут название для краснодарского аэропорта

По итогам второго этапа конкурса «Великие имена России» в список претендентов попал Николай Кондратенко, который был губернатором Краснодарского края в 1996-2001. Его именем предлагают назвать аэропорт кубанской столицы.

Напомним, Кондратенко занимал пост главы администрации края с 1996 по 2001 годы, следующие несколько лет был депутатом Госдумы от КПРФ. В 2008 году Кондратенко стал сенатором от Законодательного собрания Кубани, входил в состав Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он скончался на 74-м году жизни в ноябре 2013 года.

Аэропорт Сочи могут назвать в честь политика и юриста в области гражданского права Юрия Калмыкова.

Жители Симферополя предложили назвать свой аэропорт именем военачальника Петра Врангеля и запустили в интернете флешмоб «Международный аэропорт Симферополь имени Врангеля!» с целью увековечить память генерала, сообщила пресс-служба проекта «Великие имена России».

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Как писали Юга.ру, 5 октября представители Общественной палаты выступили с инициативой дополнить официальные названия 45 российских аэропортов, используя имена выдающихся соотечественников. От Кубани представили три города: Краснодар, Сочи и Анапу. 

15 октября общественники сформировали первоначальный список имен-претендентов для кубанских аэропортов. Аэропорт Краснодара предложили назвать в честь императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской. Сочинский аэропорт предложили назвать именем Екатерины Глинки, известной как Доктор Лиза. 

Второй этап конкурса завершился 30 октября. В нем участвовали почти 90 тыс. человек, которые предлагали разные имена выдающихся соотечественников для 47 аэропортов страны. 11 имен набрали по 500 и более голосов, их добавили к ранее сформированным общественными палатами спискам. 

Третий этап проекта стартовал 31 октября. Специалисты ВЦИОМ опросят жителей и составят тройку самых популярных имен по каждому аэропорту. Эти кандидаты войдут в шорт-лист финального голосования, которое пройдет с 12 по 30 ноября. Победители станут известны 5 декабря. 

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