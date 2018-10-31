Аэропорт Краснодара могут назвать в честь бывшего губернатора края

Имя бывшего губернатора Краснодарского края вошло в лонг-лист конкурса «Великие имена России», по результатам которого выберут название для краснодарского аэропорта

По итогам второго этапа конкурса «Великие имена России» в список претендентов попал Николай Кондратенко, который был губернатором Краснодарского края в 1996-2001. Его именем предлагают назвать аэропорт кубанской столицы.

Напомним, Кондратенко занимал пост главы администрации края с 1996 по 2001 годы, следующие несколько лет был депутатом Госдумы от КПРФ. В 2008 году Кондратенко стал сенатором от Законодательного собрания Кубани, входил в состав Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он скончался на 74-м году жизни в ноябре 2013 года.

Аэропорт Сочи могут назвать в честь политика и юриста в области гражданского права Юрия Калмыкова.