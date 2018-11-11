В Крыму ж/д арку соединили с первым пролетом моста с керченской стороны

Крым

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Железнодорожную арку Крымского моста 10 ноября соединили с первым пролетом

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Железнодорожное сообщение на мосту планируют запустить в первой половине 2019 года. На странице Крымского моста в фейсбуке появилось сообщение о соединении первого пролета с ж/д аркой.

«Моё событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», — написали на странице.

Как сообщали Юга.ру, 15 мая 2018 года мост открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а 1 октября по нему начали ездить грузовики.

В начале октября на участке строительства железнодорожной части Крымского моста фрагмент пролета упал в воду. Строители достали его 24 октября, а также заказали на заводе-производителе новую конструкцию. 

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