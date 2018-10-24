Строители достали упавший в море фрагмент пролета Крымского моста

В Крыму достали из воды упавший блок железнодорожного пролета Крымского моста

На прошлой неделе часть съехавшего в море блока разрезали на пять частей, подняли плавкраном и вывезли на склад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

В ближайшее время завод-производитель должен поставить новую конструкцию.

Как сообщали Юга.ру, 4 октября на участке строительства железнодорожной части Крымского моста фрагмент пролета упал в воду.