Строители достали упавший в море фрагмент пролета Крымского моста

Краснодарский край

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В Крыму достали из воды упавший блок железнодорожного пролета Крымского моста

На прошлой неделе часть съехавшего в море блока разрезали на пять частей, подняли плавкраном и вывезли на склад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

В ближайшее время завод-производитель должен поставить новую конструкцию.

Как сообщали Юга.ру, 4 октября на участке строительства железнодорожной части Крымского моста фрагмент пролета упал в воду.

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Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. Мост открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов 15 мая 2018 года, а 1 октября по нему начали ездить грузовики.

Железнодорожную часть Крымского моста планируется открыть в декабре 2019 года. Сотрудники компании «Крымская железная дорога» подготовили предварительный график движения поездов по мосту через Керченский пролив.

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