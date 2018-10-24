Строители достали упавший в море фрагмент пролета Крымского моста
В Крыму достали из воды упавший блок железнодорожного пролета Крымского моста
На прошлой неделе часть съехавшего в море блока разрезали на пять частей, подняли плавкраном и вывезли на склад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
В ближайшее время завод-производитель должен поставить новую конструкцию.
Как сообщали Юга.ру, 4 октября на участке строительства железнодорожной части Крымского моста фрагмент пролета упал в воду.
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Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. Мост открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов 15 мая 2018 года, а 1 октября по нему начали ездить грузовики.
Железнодорожную часть Крымского моста планируется открыть в декабре 2019 года. Сотрудники компании «Крымская железная дорога» подготовили предварительный график движения поездов по мосту через Керченский пролив.
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