Фрагмент пролета Крымского моста съехал в море
На участке строительства железнодорожной части Крымского моста фрагмент пролета упал в воду
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На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом Тузла один из ж/д пролетов накренился при спуске на опоры и упал на мелководье. Предположительно, причиной стала техническая неисправность одной из домкратных систем. Об этом 4 октября сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Инфоцентр «Крымский мост».
Никто из строителей не пострадал. Опоры моста не повредились, инцидент не повлияет на сроки окончания строительства. Согласно графику, надвижка пролетов на морских участках должна завершиться в первом квартале 2019 года.
Упавший в акваторию фрагмент пролета достанут краны. На место упавшего пролетного строения установят новое, работы займут 30-45 дней.
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Представители подрядчика и заказчика прибыли на место, они оценят последствия происшествия и выяснят его причины.
Как сообщали Юга.ру, строительство Крымского моста стартовало в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года мост открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а 1 октября по нему начали ездить грузовики.
Железнодорожную часть Крымского моста планируется открыть в декабре 2019 года.
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