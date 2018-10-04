Фрагмент пролета Крымского моста съехал в море

На участке строительства железнодорожной части Крымского моста фрагмент пролета упал в воду

На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом Тузла один из ж/д пролетов накренился при спуске на опоры и упал на мелководье. Предположительно, причиной стала техническая неисправность одной из домкратных систем. Об этом 4 октября сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Инфоцентр «Крымский мост».

Никто из строителей не пострадал. Опоры моста не повредились, инцидент не повлияет на сроки окончания строительства. Согласно графику, надвижка пролетов на морских участках должна завершиться в первом квартале 2019 года. Упавший в акваторию фрагмент пролета достанут краны. На место упавшего пролетного строения установят новое, работы займут 30-45 дней.