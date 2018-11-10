СКР: Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже, действовал в одиночку

Крым

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Следственный комитет России 9 ноября сообщил, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу в Керчи, действовал один

В рамках расследования правоохранители допросили 650 человек, детально установили путь Рослякова по прилегающей территории и в здании колледжа в день совершения преступления. Исходя из полученных сведений, следователи сделали вывод, что Росляков действовал в одиночку.  

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Эксперты составили подробный психологический портрет Рослякова и продолжают изучать его личность и взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

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Как писали Юга.ру, 17 октября в политтехническом колледже в Керчи 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. В результате погибло 20 учащихся, Росляков покончил с собой. 

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что Росляков не мог организовать нападение на колледж в одиночку, однако правоохранительные органы версию о сообщниках Рослякова не подтвердили. 

Крым Следственный комитет

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