Усиленный режим охраны учебных заведений в Керчи продлили на месяц

В Керчи на месяц продлили усиленный режим охраны дошкольных и школьных заведений

Об этом 25 октября в программе «Серьезный разговор» в прямом эфире телеканала «Крым24» сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, он созванивался с директором Росгвардии Виктором Золотовым, и разговаривал о продлении режима охраны.

«В течение месяца везде бойцы Росгвардии будут на всех объектах школьного и дошкольного образования больше для психологического фона, поскольку оперативная информация о каких-то группах или возможностях нападения и у ФСБ, и у МВД, и у оперативных служб отсутствует на сегодняшний день», — цитирует РИА Новости слова главы Крыма.