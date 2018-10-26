Усиленный режим охраны учебных заведений в Керчи продлили на месяц
В Керчи на месяц продлили усиленный режим охраны дошкольных и школьных заведений
Об этом 25 октября в программе «Серьезный разговор» в прямом эфире телеканала «Крым24» сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, он созванивался с директором Росгвардии Виктором Золотовым, и разговаривал о продлении режима охраны.
«В течение месяца везде бойцы Росгвардии будут на всех объектах школьного и дошкольного образования больше для психологического фона, поскольку оперативная информация о каких-то группах или возможностях нападения и у ФСБ, и у МВД, и у оперативных служб отсутствует на сегодняшний день», — цитирует РИА Новости слова главы Крыма.
Как писали Юга.ру, 17 октября 18-летний студент керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек. Еще более 70 пострадали. Сотрудники Росгвардии взяли под охрану детсады и школы в Керчи.
Политехнический колледж возобновил работу 23 октября. Учащиеся занимаются в другом корпусе учебного заведения.
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