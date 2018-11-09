На Кубани за год завели 35 уголовных дел на чиновников и 170 на застройщиков за нарушения в строительстве жилья

Краснодарский край

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На совещании под председательством заместителя генпрокурора России в ЮФО Андрея Кикотя обсудили вопросы законности в сфере строительства жилья

Кикоть отметил, что в каждом районе Краснодарского края в прошлом году были созданы межведомственные рабочие группы. Они провели работы по выявлению всех проблемных объектов, и в результате были составлен реестр из 619 домов — как из числа строящихся, так и самовольно возведенных.

Он напомнил, что в крае используется механизм защиты прав дольщиков, который предусматривает передачу проблемных объектов инвесторам с предоставлением им альтернативных компенсаций.

Кикоть также отметил, что кардинально была перестроена деятельность правоохранительного блока: с ноября 2017 года возбуждено 35 уголовных дел в отношении должностных лиц органов власти и местного самоуправления и 170 — в отношении застройщиков.

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«Самое главное, что работа по решению проблем дольщиков начала набирать обороты. Сегодня введено в эксплуатацию 176 домов, восстановлены права 40 тысяч граждан», — подчеркнул он.

Губернатор Вениамин Кондратьев, в свою очередь отметил, что ситуация с обманутыми дольщиками в крае стабилизировалась.

«Но пока мы не закроем в целом реестр и последний обманутый дольщик не получит квартиру, проблема решенной считаться не может», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

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Он также сообщил, что для решения проблем привлекаются в том числе инвесторы-застройщики из других регионов.

Напомним, среди наиболее громких задержаний за нарушения в сфере строительства за прошедший год — задержание главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита и еще ряда заместителей мэра курорта: Юрия Паламарчука, Ивана Бомбергера, Сергея Юрина, бывшего вице-мэра Анатолия Рыкова и других должностных лиц администрации Сочи.

Обманутые дольщики Строительство
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На Кубани за год завели 35 уголовных дел на чиновников и 170 на застройщиков за нарушения в строительстве жилья
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