На Кубани за год завели 35 уголовных дел на чиновников и 170 на застройщиков за нарушения в строительстве жилья

На совещании под председательством заместителя генпрокурора России в ЮФО Андрея Кикотя обсудили вопросы законности в сфере строительства жилья

Кикоть отметил, что в каждом районе Краснодарского края в прошлом году были созданы межведомственные рабочие группы. Они провели работы по выявлению всех проблемных объектов, и в результате были составлен реестр из 619 домов — как из числа строящихся, так и самовольно возведенных.

Он напомнил, что в крае используется механизм защиты прав дольщиков, который предусматривает передачу проблемных объектов инвесторам с предоставлением им альтернативных компенсаций.

Кикоть также отметил, что кардинально была перестроена деятельность правоохранительного блока: с ноября 2017 года возбуждено 35 уголовных дел в отношении должностных лиц органов власти и местного самоуправления и 170 — в отношении застройщиков.