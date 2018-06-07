Путин объяснил проблему обманутых дольщиков невнятным регулированием этой сферы

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 7 июня пообещал решить проблемы пострадавших граждан — участников долевого строительства

К главе государства обратились жители Липецка и Владивостока, где суммарно обманутыми дольщиками стали около 2,2 тыс. человек.

Президент отметил, что проблема долевого строительства намного более широкая, чем эти конкретные случаи.

«Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня, а объем строительства очень большой. Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег — свыше 3 трлн рублей. Далеко не всегда эти средства эффективно используются застройщиками. Очень большая ответственность лежит на плечах губернаторов. Мы должны выйти на цивилизованные способы строительства без привлечения средств граждан. С 1 июля 2019 года принято решение прекратить заключать новые договоры долевого строительства, а средства привлекать исключительно через банки», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что к 2024 году ежегодный объем нового строительства в стране должен составить 120 млн кв. метров, благодаря чему жилищные условия смогут улучшить 5 млн семей в год. Соответствующее поручение Владимир Путин дал во время послания Федеральному собранию.

Напомним, изначально планировалось, что долевое строительство в России прекратят с 1 июля 2019 года, однако в начале июня стало известно, что Путин потребовал сделать это раньше — «чуть ли не в этом году».

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года президент подписал закон, регулирующий работу компенсационного фонда долевого строительства. Кроме того, были приняты поправки в закон о долевом строительстве, согласно которым с лета 2019 года застройщик сможет получить деньги за проданное жилье только после сдачи квартиры в эксплуатацию покупателю.