Вице-мэра Сочи Бомбергера арестовали

Краснодарский край

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Суд арестовал вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, задержанного за превышение должностных полномочий

«По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Где проходило заседание не уточняется. Ранее стало известно, что Бомбергера не могут привезти на суд в Краснодар из-за подтоплений на черноморском побережье.

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Как сообщали Юга.ру, Бомбергера, который также возглавляет департамент строительства мэрии Сочи, подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС.

Чиновника задержали 24 октября. Также к преступлению, связанному со строительством этого дома, причастны глава департамента архитектуры Владимир Малов (не проверил, соответствует ли многоэтажка требованиям технических и градостроительных регламентов и согласовал мировой договор с застройщиком), директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский (заключил договор на подключение незаконно построенной многоэтажки к сетям водоснабжения на безвозмездной основе) и арестованный в апреле первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит (необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который подлежал сносу).

Ранее суд арестовал Винарского.

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