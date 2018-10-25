В Сочи арестовали директора МУП «Водоканал»

В Сочи 25 октября арестовали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского. Он необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи задержали директора МУП «Водоканал» Винарского. В тот же день стало известно, что в Сочи задержали вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры Владимира Малова.