В Сочи арестовали директора МУП «Водоканал»

Краснодарский край

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В Сочи 25 октября арестовали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского. Он необоснованно заключил договор на подключение  многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи задержали директора МУП «Водоканал» Винарского. В тот же день стало известно, что в Сочи задержали вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры Владимира Малова.

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