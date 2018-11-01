Васильев заявил, что Фонд ОМС в Дагестане разворован

Дагестан

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Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) разворовали

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Долги республики за медицинские услуги превышают 600 млн рублей. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил 31 октября во время брифинга. 

«Наш ФОМС достаточно хорошо финансировался, но вы знаете, что руководитель его арестован, ему предъявлено очень серьезное обвинение. На сегодняшний день ФОМС разворован, мы имеем долги более 600 млн (рублей) за пролеченных наших жителей Дагестана. У меня есть письма из Москвы, Ростова, Ставрополя, где нас просят оплатить услуги, которые были предоставлены, в основном высокотехнологичные, жителям Дагестана. У нас нет денег для того, чтобы это сделать», — рассказал глава региона. 

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По словам Васильева, работа фонда была построена так, чтобы деньги направляли «в личных целях». Сейчас республика не может полностью финансировать частную медицину из этого фонда, отметил политик. 

«Можно сказать, что мы, наводя порядок, меняем ситуацию. Например, лекарственное обеспечение у нас существенно выросло — где-то с 11%, с чего мы начинали, сейчас уже где-то около 50%. Этот процесс продолжается. Кстати, наведение порядка в ФОМСе этому тоже будет способствовать», — цитирует ТАСС главу Дагестана.

Ранее Васильев заявил, что деньги из ОФМС тратили высокопоставленные чиновники. По его словам, они выписывали деньги за медицинскую страховку на лжеинвалидов и уехавших воевать в Сирию. О каких чиновниках идет речь, Васильев не уточнил. 

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Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 26 сентября арестовали брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаба. Его подозревают в создании преступной организации, которая незаконно присваивала гражданам инвалидности.

Позже по аналогичному обвинению задержали начальника главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева и его брата Ашика. 

 Подробнее о чистках в правительстве Дагестана читайте здесь

Владимир Васильев Деньги Коррупция Страхование Чиновники

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