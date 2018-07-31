В Дагестане арестовали брата экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы

Советский районный суд Махачкалы взял под стражу Ашика Махачева — брата экс-главы бюро медэкспертизы Дагестана

Махачева задержали после того, как он попытался скрыться от следствия. После этого в суд направили ходатайство об аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

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Как писали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме руководителя бюро медэкспертизы республики Магомеда Махачева. После этого возбудили дело о взяточничестве.

Ашика Махачева задержали 24 июля по подозрению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, в 2015 году Махачев незаконно присваивал гражданам инвалидности и получал за это деньги.

Районный суд 26 июля отпустил Махачева под домашний арест.

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