В Дагестане арестовали брата экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы
Советский районный суд Махачкалы взял под стражу Ашика Махачева — брата экс-главы бюро медэкспертизы Дагестана
Махачева задержали после того, как он попытался скрыться от следствия. После этого в суд направили ходатайство об аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
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Ашика Махачева задержали 24 июля по подозрению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, в 2015 году Махачев незаконно присваивал гражданам инвалидности и получал за это деньги.
Районный суд 26 июля отпустил Махачева под домашний арест.
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