Васильев: В Дагестане чиновники списывали деньги на лжеинвалидов и уехавших воевать в Сирию

Дагестан, В мире

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Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что высокопоставленные чиновники выписывали деньги за медицинскую страховку на лжеинвалидов и уехавших воевать в Сирию

Дагестанские чиновники оформляли медицинские страховки и списывали деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на жителей Дагестана, которые уезжали в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков. Также они оформляли справки об инвалидности на здоровых граждан. 

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Об этом глава региона Владимир Васильев рассказал в интервью ТАСС. Каких именно госслужащих подозревают в мошенничестве, он не уточнил. 

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 26 сентября задержали брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаба. Его подозревают в участии в преступной организации, которая установливала незаконные инвалидности гражданам и получала взятки.

Ранее по аналогичному подозрению задержали руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева и его брата Ашика. 

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Напомним, в январе 2018 года в республику прибыла спецгруппа, которая проверяла деятельность властей. Подробнее о чистках в правительстве Дагестана читайте здесь

Владимир Васильев Деньги Коррупция Сирия Терроризм Чиновники

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