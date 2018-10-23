Васильев: В Дагестане чиновники списывали деньги на лжеинвалидов и уехавших воевать в Сирию

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что высокопоставленные чиновники выписывали деньги за медицинскую страховку на лжеинвалидов и уехавших воевать в Сирию

Дагестанские чиновники оформляли медицинские страховки и списывали деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на жителей Дагестана, которые уезжали в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков. Также они оформляли справки об инвалидности на здоровых граждан.

Об этом глава региона Владимир Васильев рассказал в интервью ТАСС . Каких именно госслужащих подозревают в мошенничестве, он не уточнил.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 26 сентября задержали брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаба. Его подозревают в участии в преступной организации, которая установливала незаконные инвалидности гражданам и получала взятки.

Ранее по аналогичному подозрению задержали руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева и его брата Ашика.