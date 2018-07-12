После спецгруппы силовиков с Дагестан прибудет группа ФНС
Для работы по повышению собираемости налогов в Дагестан прибудет группа специалистов Федеральной налоговой службы, сообщил врио главы республики Владимир Васильев
Он отметил, что собираемость налогов в Дагестане серьезно отстает от общероссийских показателей.
«Через неделю прибывает группа специалистов ФНС, и мы начинаем серьезно работать по налоговой собираемости», — цитирует Васильева ТАСС.
Руководитель республики подчеркнул, что именно налоговая база создает потенциал для решения социальных задач и проблем населения.
Сейчас в Дагестане работает группа специалистов Росздравнадзора, а также антимонопольной службы. Результатом такой работы уже стало выявление картеля в сфере закупок медикаментов и медехники и арест экс-министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 12 июля руководитель управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Умахан Джабраилов покинул свой пост.
Напомни, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства. Всего к ответственности привлекли более 200 госслужащих.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.