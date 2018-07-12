После спецгруппы силовиков с Дагестан прибудет группа ФНС

Для работы по повышению собираемости налогов в Дагестан прибудет группа специалистов Федеральной налоговой службы, сообщил врио главы республики Владимир Васильев

Он отметил, что собираемость налогов в Дагестане серьезно отстает от общероссийских показателей.

«Через неделю прибывает группа специалистов ФНС, и мы начинаем серьезно работать по налоговой собираемости», — цитирует Васильева ТАСС.

Руководитель республики подчеркнул, что именно налоговая база создает потенциал для решения социальных задач и проблем населения.

Сейчас в Дагестане работает группа специалистов Росздравнадзора, а также антимонопольной службы. Результатом такой работы уже стало выявление картеля в сфере закупок медикаментов и медехники и арест экс-министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова.