Пострадавших во время трагедии в Керчи переведут из краснодарских больниц в крымские

Несколько человек, пострадавших во время стрельбы и взрыва в керченском колледже и находящихся в краснодарских больницах, переведут в крымские медучреждения

Их доставят в Керченскую городскую больницу № 1 для продолжения лечения. Сейчас в больницах Крыма на стационарном лечении находятся 16 человек.

В Симферопольской клинической больнице скорой медпомощи № 6 лечение проходят два человека. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. В Республиканской клинической больнице имени Семашко на лечении один пострадавший в удовлетворительном состоянии. В Республиканской детской клинической больнице остаются шесть человек с травмами легкой степени тяжести, в психиатрической больнице № 5 — один пациент.

В Керченской городской больнице № 1 пока находятся двое взрослых и трое детей. У них травмы легкой и средней степени тяжести. В Керченской городской детской больнице лечение проходит один подросток, сообщила 31 октября пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.