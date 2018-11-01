Пострадавших во время трагедии в Керчи переведут из краснодарских больниц в крымские
Несколько человек, пострадавших во время стрельбы и взрыва в керченском колледже и находящихся в краснодарских больницах, переведут в крымские медучреждения
Их доставят в Керченскую городскую больницу № 1 для продолжения лечения. Сейчас в больницах Крыма на стационарном лечении находятся 16 человек.
В Симферопольской клинической больнице скорой медпомощи № 6 лечение проходят два человека. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. В Республиканской клинической больнице имени Семашко на лечении один пострадавший в удовлетворительном состоянии. В Республиканской детской клинической больнице остаются шесть человек с травмами легкой степени тяжести, в психиатрической больнице № 5 — один пациент.
В Керченской городской больнице № 1 пока находятся двое взрослых и трое детей. У них травмы легкой и средней степени тяжести. В Керченской городской детской больнице лечение проходит один подросток, сообщила 31 октября пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.
Как писали Юга.ру, в краснодарские больницы после ЧП в керченском колледже доставили 14 пострадавших. Из краснодарской детской краевой больницы 24 октября выписали подростка, который пострадал при взрыве.
В Керченском политехническом колледже 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате погиб 21 человек, еще 73 человека пострадали.
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