В Адыгее пострадавшие от паводка получат от 7 до 15 тыс. рублей
Из резервного фонда Кабинета министров Адыгеи намерены направить около 1,3 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от подтопления
По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова средства выделят тем, у кого вода зашла в дома и нежилые помещения.
Планируется, что граждане, у которых оказались подтопленными жилые помещения, получат по 15 тыс. рублей. Таких в республике 48 человек. По 7 тыс. рублей планируют предоставить 80 владельцам помещений, где вода была в подвале, а также в пристройках и гаражах.
Всего специалисты обследовали 160 домов, на каждый из них составили акт, в 32 домах на момент оформления заявки воды не было, сообщили в министерстве труда и социального развития Адыгеи.
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Как сообщали Юга.ру, 25 октября в горной части Адыгеи в районе поселка Гузерипль уровень воды в реке Белой поднялся до опасной отметки. Оказались затопленными участки дороги. В Майкопе ввели режим ЧС.
В ночь на 27 октября в республике прошла вторая волна паводка, в результате которой пострадал аул Габукай Теучежского района. Из-за подтопления закрыли участок дороги Понежукай — Городской — Габукай.
Ориентировочная сумма ущерба от паводка составила 3 млн рублей. Помимо региональных выплат жители региона получат помощь из федерального бюджета.
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