В Адыгее пострадавшие от паводка получат от 7 до 15 тыс. рублей

Из резервного фонда Кабинета министров Адыгеи намерены направить около 1,3 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от подтопления

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова средства выделят тем, у кого вода зашла в дома и нежилые помещения.

Планируется, что граждане, у которых оказались подтопленными жилые помещения, получат по 15 тыс. рублей. Таких в республике 48 человек. По 7 тыс. рублей планируют предоставить 80 владельцам помещений, где вода была в подвале, а также в пристройках и гаражах.

Всего специалисты обследовали 160 домов, на каждый из них составили акт, в 32 домах на момент оформления заявки воды не было, сообщили в министерстве труда и социального развития Адыгеи.