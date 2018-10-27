В Адыгее из-за второй волны паводка подтопило участок дороги и 20 дворов

В ночь на 27 октября в Адыгее прошла вторая волна паводка, в результате которой пострадал аул Габукай Теучежского района

Ночью уровень воды в реке Пшиш поднялся до 9,2 метров, что на 1,2 метра выше опасной отметки, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете ГО и ЧС.

Вышедшая из берегов река подтопила в ауле 20 подворий, а также участок 22-23-го км дороги Понежукай — Городской — Габукай между аулами Кунчукохабль и Габукай.

В пресс-службе МВД по Адыгее сообщили, что движение транспорта на этом участке закрыто. В зоне подтопления работают наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД. Организован альтернативный объездной маршрут по дороге Бжедугхабль — Понежукай — Адыгейск.

Угрозы подтопления территории нет, уровень воды в реке снижается, добавили в комитете ГО и ЧС по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, 25 октября в горной части Адыгеи в районе поселка Гузерипль уровень воды в реке Белой достиг опасной отметки. Оказались затопленными участки автомобильной дороги. В Майкопе ввели режим ЧС.

Накануне МЧС предупредило о том, что в Красногвардейском районе республики ожидается вторая волна паводка.