Паводковая волна дошла до горной части Адыгеи

В горной части Адыгеи в районе поселка Гузерипль уровень воды в реке Белой достиг опасной отметки

Река затопила некоторые участки автомобильной дороги. Сейчас паводковая волна проходит в районе станицы Даховская, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Угрозы подтопления социально важных и жилых объектов нет. Уровень воды начал снижаться, за последний раз — на 15 см, отметили в ведомстве.

В республиканском комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали, что в станице Даховской благодаря широкому руслу реки вода не поднимется выше опасной омтетки. Однако есть угроза паводка в поселке Каменномостском, особенно в районе Хаджохской теснины — там воде препятствуют поваленные ветки и бревна.

«Есть основания полагать, что паводка не будет из-за снижения уровня воды в реке Белой. В настоящее время в горную часть Майкопского района выехала оперативная группа ГУ МЧС по РА, представители администрации района и местных поселений. В готовность приведены резервные силы экстренного реагирования республиканского комитета по делам ГО и ЧС», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах прошли сильные ливни, подтопленными оказались 30 населенных пунктов.